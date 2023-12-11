مدير المرصد المصري: نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية حتى الآن «تاريخية»

وصف محمد مرعي، مدير المرصد المصري، والمشرف على وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وصول نسبة من أدلوا بصوتهم في الانتخابات والمقيدين بقاعدة الناخبين إلى 45% بالـ«تاريخية» ولم تحدث من قبل.

وقال محمد مرعي لـ«الوطن»، إن التغطية الإعلامية لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وكذلك تقارير المنظمات الدولية، أكدت على وجود مؤشرات حقيقية للتواجد الفعلي للمصريين أمام مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووصف «مرعي» الإقبال بالـ«كثيف»: «الإقبال في اليوم الأول لم يكن متوقعا ولم نشهد أي مخالفات أو انتهاكات وهو ما تُرجم في تقارير المنظمات الدولية»، مُشيداً بتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كل مجريات الأمور على مدار أيام الانتخابات الرئاسية وعلى مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير المرصد المصري، أن نسبة الإقبال في اليوم الثاني فاقت اليوم الأول، مؤكدا أنه هناك العديد من الأسباب التي شجعت المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أولها الضمانات والحيادية التامة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمرشحين، والدور المهم الذي قامت به الأحزاب السياسية في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وجود عمل سياسي على الأرض

ونوه محمد مرعي، إلى وجود عمل سياسي على الأرض حقق كل هذه النتائج، لافتاً إلى أن الانتخابات تتم وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة، الأمر الذي خلق شعوراً لدى الناخبين بأهمية اختيار رئيس قادر على التعامل مع كل هذه التحديات والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وعن عنصر النزاهة، قال المشرف على وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «وجدنا جميع اللجان الانتخابية مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين لنقل الصور الحقيقة للعالم والشارع المصري، فضلاً عن السماح للمنظمات الدولية بمتابعة سير العملية الانتخابية».

وأكد أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يختار الرئيس القادم، ودائماً ما يُثبت للجميع أنه الأصح، لافتا أن وجود مشاركات واسعة من الشباب والسيدات وكبار السن في الانتخابات الحالية.