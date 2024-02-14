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محلل سياسي: التحالف المصري التركي سيتطور لتحقيق متطلبات شعوب المنطقة

كتب:

طارق صقر
10:22 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
المحلل والباحث السياسي الدكتور بكير أتاجان

المحلل والباحث السياسي الدكتور بكير أتاجان

قال المحلل والباحث السياسي الدكتور بكير أتاجان، إنه كان يوجد تباعد في العلاقات بين مصر وتركيا خلال العشر سنوات الماضية، وكان لهذا التباعد تأثير سلبي على الوضع في الشرق الأوسط، لذلك كان اللقاء محتم وضروري جدا.

وأضاف «أتاجان»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تركيا والدول العربية وعلى رأسهم مصر أصبحت في حاجة إلى بعضهم البعض أكثر من ذي قبل، خاصة في ظل التطورات الجارية في غزة وفلسطين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت بسبب الحاجة الملحة للتعاون بين دول شعوب المنطقة، وأنه إذا كانت العلاقات جيدة بين الدول الكبرى في المنطقة مثل مصر وتركيا فذلك سيؤثر إيجابيا على المنطقة وعلى شعوب العالم.

وأوضح «أتاجان» أن التحالف المصري التركي سيتطور وستدخل في هذا التحالف دول أخرى على رأسها الأردن ودول عربية أخرى، وذلك من أجل تحقيق وتلبية متطلبات شعوب المنطقة.

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بقلم طارق صقر