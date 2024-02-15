«صلى إماما للسادات».. وفاة أحد أكبر حفظة القرآن في المنوفية

عن عمر ناهز 68 عامًا، رحل الشيخ محمود البدري، أحد أقدم محفظي القرآن الكريم في المنوفية، وذلك بعد معاناة مع فقدان البصر طوال حياته، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، بعد صلاة الظهر، في قرية تلا.

وفاة أحد أقدم محفظي القرآن في المنوفية

وقال حمزة، أحد أبناء الشيخ محمود ومقيم بمدينة تلا، إنّ والده فقد بصره وهو في الثالثة من عمره، وبعد ذلك ذهبت به جدته إلى الشيخ عبدالعزيز الحصري، كي يحفظه القرآن الكريم، وبعد عدة سنوات، فتح دارًا لتحفيظ القرآن في مسقط رأسه.

وتابع لـ«الوطن»، أنّ جميع أهل مدينة تلا يشهدون بسيرته الحسنة الطيبة، وأنه كان خادمًا لكتاب الله طوال حياته، إضافة إلى أنه كان يذهب في العزاءات والمناسبات الدينية لتلاوة القرآن الكريم، حتى اكتسب شهرة بين أهالي المدينة والمدن المجاورة.

علاقة الإمام بالرئيس السادات

وأضاف أنّ والده كان مؤذن وإمام مسجد السادات في قرية ميت أبو الكوم، وعندما كان يأتي «السادات» إلى القرية، يثني عليه عندما يسمعه في الأذان أو تلاوة القرآن، ويصلي خلفه في بعض الأحيان، وعندما كان يغيب، يبادر بالسؤال والاطمئنان عليه.