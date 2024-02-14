قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال.. احفظ التردد

تتوجه الأنظار بعد غدٍ الجمعة، نحو ملعب ملعب 5 جويلية، بالعاصمة الجزائرية، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر له بعد غدٍ الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

جماهير القلعة الحمراء، تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتعويض تعادله السلبي مع بطل الجزائر في القاهرة، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثالثة.

الجزائرية الأرضية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، أعلنت إذاعة المباراة المقرر لها الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، مجانا وبدون تشفير، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمشاهدتها على الهواء مباشرةً.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويمكن ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة عبر التردد التالي:

لقمر: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية:

- الضغط على زر القائمة على جهازك.

- الضغط من على كلمة اختيارات.

- اختيار كلمة تثبيت أو Installation.

- اختيار كلمة تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- إدخال تردد القناة «11680».

- اختيار الاستقطاب «أفقي H».

- اختيار معدل الترميز «27500» ثم الضغط على زر موافقة.

- الضغط على كلمة حفظ.

- إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية وهو «1100001100000000».

ويعود دوري أبطال أفريقيا إلى النور، بعد إنتهاء التوقف الدولي، وذلك عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي توج منتخب كوت ديفوار بلقبها.

يدخل الأهلي اللقاء متصدرا للمجموعة الرابعة التي يأتي ترتيبها على النحو التالي:

1- الأهلي: 5 نقاط (لعب 3 مباريات)

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط (لعب أربع مباريات)

3- ميدياما: 4 نقاط (لعب أربع مباريات)

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط (لعب 3 مباريات).