‎أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. التفاصيل الكاملة

يقدم البنك الأهلي المصري عددا مختلف من الشهادات الإدخارية، بعوائد مرتفعة أبرزها شهادة تعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، لذا نرصد في السطور التالية، أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، بالعملة المحلية.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة عام.

- سعر العائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات من الأهلي المصري

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 19%.

- العائد يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 22% السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- العائد يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 21.5% حسب سعر الإيداع من البنك المركزي.

- العائد يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي

- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد يصرف شهريًا.

- سعر العائد 12.25%.