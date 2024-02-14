انطلاق ملتقى برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ملتقى برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة على مدار يومين بمشاركة أعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

بناء جيل قادر علي محاكاه الحياة

وأكد «الصبروط» أن تنفيذ الملتقيات البرلمانية تساعد على بناء جيل قادر علي محاكاه الحياة السياسية والممارسات البرلمانية الصحيحة وتثقيفهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات، ليكونوا قادة المستقبل وأصحاب دور رائد في المجتمع يواجه جميع التحديات، قادر على البحث والتعبير عن الرأي والرأي الآخر ملم بقضايا المجتمع.

ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

كما أشار أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفي والمهارى والتخصصي قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعي من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعى السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

وأدار الملتقى الدكتور علوم حميدة مستشار وخبير شئون برلمانية، مقرر جلسات مجلس النواب، وتناول الحديث عن السلطة ومجلسي النواب والشيوخ، فمجلس الشيوخ هو هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية، يتكون من انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، 100مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و 100مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و100 مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، حيث يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخذ برأيه في اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام، واقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

كما ألقي الضوء أيضا على مجلس النواب و هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية،ويتألف مجلس النواب من أربعمائة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، أما اختصاصاته هي التشريع، وإقرار المعاهدات والاتفاقات،وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور.

تأتي فعاليات الملتقي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.