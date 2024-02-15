أمطار تضرب بورسعيد وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاضًا في درجات الحرارة اليوم الخميس، في بداية نوة الشمس الصغرى، مع استمرار حركة الصيد وانتظام الدراسة في المحافظة.

وانخفضت درجات الحرارة عن معدلها إلى 11 درجة للصغرى و17 درجة للكبرى طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطوارىء لمواجهة الأمطار

وقالت سمر الموافى رئيس حى الضواحى ببورسعيد إنه جرى إعلان حالة الطوارىء لمواجهة تقلبات الطقس، لافتة إلى أن سيارات الفاكيوم منتشرة في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار كما يتم تطهير بالوعات الصرف بمختلف مناطق وشوارع الحي باستمرار، لمنع تراكم مياه الأمطار والرمال من جانبي الطريق.

وأعلنت رئيس حي الضواحي استمرار أعمال النظافة العامة والصرف الصحي بمختلف مناطق الحي.

استمرار حركة الصيد

من جانب آخر، أعلن مصدر بميناء الصيد البحري ببورسعيد، أن حركة الصيد مستمرة اليوم الخميس حيث لم تدخل بورسعيد بعد في شدة نوة الشمس الصغرى، موضحًا أن ارتفاع الأمواج وصل إلى 5 أمتار ما يسمح بالصيد.

وصرح المصدر أن مراكب الصيد وصلت مساء أمس رصيف ميناء الصيد ببورسعيد، ومن المنتظر أن تستانف حركة الصيد غدًا وأن غرفة العمليات لمتابعة تقلبات الطقس تتابع على مدار الساعة حالة الطقس وفي حال ارتفاع الموج عن معدله سيتم توقف حركة الصيد.