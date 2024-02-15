القادم أصعب.. السيول تضرب مصر وتحذير مهم لـ7 فئات من الخروج

فصل الشتاء الذي بدأ إحساس الناس به متأخرا في مصر، وحدث تباينًا واضحًا في درجات الحرارة، إذ أثرت ظاهرة النينو بشكل مباشر على طقس العام الحالي، وأدت لعدم استقرار واضح، ما بين موجة حارة وأخرى شديدة برودة، ربما في نفس اليوم أيضًا، ولكن يبدو أن الشتاء يستعد لأبرد أيامه، والتي تصل إلى حد السيول خلال الساعات المقبلة.

منخفض جوي وصل إلى مصر خلال الساعات الماضية، تسبب في بدء أصعب موجة برد، فضلًا عن «زعابيب أمشير» التي ألقت بظلالها على عدد من المحافظات، إلا أن الساعات القادمة يبدو أن تخبئ ما هو أصعب.

سيول وأمطار رعدية.. ماذا يحدث خلال ساعات؟

«أمطار تصل إلى حد السيول»، هكذا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصول السيول إلى عدد من المناطق على رأسها جنوب سيناء وخليج العقبة وأيضًا شمال البحر الأحمر، بينما ستكون عدد من المحافظات على موعد مع سقوط ثلوج وأمطار رعدية على رأسها الإسكندرية ومطروح، فيما تشهد القاهرة والجيزة أمطار متوسطة الشدة، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور بالبرودة بحسب بيان الأرصاد.

كيف تستعد للسيول والرياح؟ وما هي الفئات الممنوعة من الخروج؟ أسئلة تراود المواطنين بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الساعات القادمة، في ظل وجود مخاطر على بعض الفئات من الخروج في هذا الطقس السيئ.

مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أطلق تحذيراته من طقس الساعات القادمة، من خلال تصريحاته لـ«الوطن»، مؤكدا أنه من الأفضل عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة.

كيف تحمي نفسك من طقس الساعات القادمة؟

وجاءت أبرز نصائح بدران خاصةً للحماية من الأتربة التي تصاحب موجة البرد والسيول على النحو التالي:

1- غسل اليدين باستمرار

2- تنظيف الأنف بشكل مستمر

3 - تغيير الملابس وغسلها على الفور

4- تجنب نشر الملابس في الخارج

تحذير لـ7 فئات بعدم الخروج من المنزل

وعن الفئات الممنوعة من الخروج، أكد أن هناك العديد من الفئات التي يفضل عدم تعرضها لهذا الشتاء القارس، والتي تأتي على النحو التالي:

1- مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والربو

2- الرضع والأطفال تحت 10 سنوات

3- كبار السن.

4 - الحوامل

5- أصحاب الأمراض المزمنة

6- ‏المدخنون

7- مرضى السكري