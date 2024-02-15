سقوط أمطار متوسطة على البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة، وسط أجواء غير مستقرة على مدن المحافظة.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، قد حذرت من سقوط أمطار على مدن رأس غارب و القصير، سفاجا، الغردقة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود تقلبات في الأحوال الجوية، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول، على سلاسل الجبال ومناطق جنوب البحر الأحمر، وحذرت السائقين والمسافرين على الطرق السريعة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات المرور، والالتزام بالتعليمات والسرعات المقررة.

تعطيل الدراسة في 5 محافظات

وشهدت عدة محافظات، سقوط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وسط تقلبات في الأحوال الجوية، وأعلنت محافظات الإسكندرية والشرقية ومطروح وكفر الشيخ والدقهلية، تعطيل المدارس اليوم، حفاظًا على الطلاب حتى استقرار الطقس.