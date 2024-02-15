بعد 13 عاما من الزواج، لاتزال يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، تحرص على تهنئة زوجها عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من خلال رسائل رومانسية عبر «السوشيال ميديا»، وآخرها رسالته له بمناسبة عيد الحب.

صورتان تجمع يارا نعوم بزوجها عماد متعب، اختارتهما ملكة جمال مصر السابقة للاحتفال بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ماذا قالت يارا نعوم لعماد متعب بمناسبة عيد الحب؟

وعلقت يارا نعوم على منشورها الذي أهدته لزوجها: «عيد حبي الأبدي»، ليرد نجم الأهلي السابق: «حبيبتي إلى الأبد».

رسالة رومانسية من يارا نعوم لزوجها عماد متعب في عيد الحب.. ماذا قالت؟

انهالت التعليقات على صور الثنائي، من جانب متابعيهما، حيث كتب أحد المتابعين: «ربنا يخليكم لبعض»، بينما رد آخر: «دايما منورين وكل عيد حب وأنتم طيبين وبخير ومع بعض».

ويحرص المشاهير على الاحتفال بعيد الحب مع شركاء حياتهم، ومن ضمنهم نجوم كرة القدم، الذين يحرصون على مشاركة تلك المناسبة الرومانسية مع زوجاتهم من خلال نشر الصور وكلمات الحب بيهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتزوج عماد متعب ويارا نعوم عام 2011، بعد أن جمعت بينهما قصة حب طويلة، قبل أن ينجبا نجلتيهما تمارا وسيلين.

ويحتفل العالم بـ عيد الحب «Valentine's day» يوم 14 فبراير من كل عام، حيث تنتشر مظاهر الاحتفاء باليوم الرومانسي في الشوارع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.