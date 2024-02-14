حروف غيَّرت منظور عيد الحب.. ما علاقة فلسطين؟

اعتاد الآلاف من الأشخاص الاحتفال بعيد الحب، في مثل هذا الوقت من كل عام، كل يحتفل بطريقته الخاصة، إلا أن الاحتفال هذا العام غيَّر منظور عيد الحب، خاصة داعمي القضية الفلسطينية، في ظل الأحداث الذي يشهدها قطاع غزة الآن، نتيجة القصف الإسرائيلي.

كيف احتفل داعمو القضية الفلسطينية بعيد الحب؟

داعمو القضية الفلسطينية، أرادوا تغيير منظور عيد الحب هذا العام، تضامنًا مع أشقائهم الفلسطينيين أمام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته آلاف الشهداء والمصابين، ونزح الآلاف من ديارهم خوفًا من هجوم قوات الاحتلال عليهم.

«valentine day» عيد الحب، كلمة تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي من داعمي القضية الفلسطينية، إلا أنهم استبدلوا حرف p بدلًا من v، وحرف s بدلًا من n، لتصبح الكلمة «Palestine day»، أي يوم فلسطين، مرفقًا بصورة قلب زينها العلم الفلسطيني، وكثرة اللون الأحمر يعبر عن آلاف الشهداء التي راحت ضحية العدوان.

تفاعل الرواد مع صورة يوم فلسطين

ولاقت هذه الصورة، تفاعلًا كبيرًا بعد أن تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرًا منهم عن مدى الحب والتضامن للشعب الفلسطيني ومساندته أمام العدوان الإسرائيلي، وانهالت التعليقات المشجعة لمن قام بهذا الاحتفال بعيد الحب هذا العام، مرددين مقولة «فلسطين دائمًا في القلب».. «يوم فلسطين.. تعيش فلسطين».