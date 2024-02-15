سياسية واقتصادية.. ما دلالات زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة؟

القمة المصرية التركية وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي تعد لحظة فارقة للشرق الأوسط، والتعاون بين مصر وتركيا مهم لمصلحة الإقليم بشكل كبير، وتأتي هذه الزيارة لرئيس تركيا بعد 11 عامًا منذ 2013.

توافق مصري تركي في العديد من القضايا:

علق محمد مرعي، مدير المرصد المصري، على زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، بأنها تأتي في توقيت حرج تمر به المنطقة بأكملها، حيث تشتعل كثير من البؤر بالأزمات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهًا بأن هناك توافقا بين مصر وتركيا في رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حرج نتج عن أزمة غزة، والتوترات في منطقة البحر الأحمر، والهجمات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن هناك توافق مصري تركي في دعم سيادة الصومال الكاملة على أراضيه، وكذلك ما يتعلق بالصراع الدائر الآن في السودان، حيث تتشارك القاهرة وأنقرة نفس الرؤى في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة السودان.

وأكدت ماري ماهر، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها لمصر منذ 11 عاما، وهي الأولى أثناء شغل منصب رئيس الدولة وليس رئيس الوزراء، وتمثل مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين وتضع حدا لما يمكن أن نسميه عشرية القطيعة بين البلدين.

وأوضحت خلال تصريحاتها عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تمثل نجاحا لجهود مطولة مرت بها البلدين خلال الـ3 أعوام الماضية لكسر جمود العلاقات، مشددًا على أن مصر وتركيا وجدتا في هذه الفترة فرصة للابتعاد عن القضايا الخلافية والانتقال من مرحلة الصدام والمواجهة لمرحلة التنسيق والتشاور، ويتم التركيز على الأرضية المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي، والذي يخلق فرصة للارتقاء بالعلاقات المصرية والتركية على مستويات مختلفة.

القمة تدشن علاقات قوية بين البلدين

وشدد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن هذه الزيارة للرئيس التركي إلى القاهرة تأتي بعد محطات عدة لجهد مصري تركي لتصحيح هذه العلاقات بين البلدين، أنه كان هناك مبادرة من الجانب التركي لتصحيح وإعادة النظر في علاقاتها مع الإقليم بشكل عام والدول الرئيسية وعلى رأسها مصر بشكل خاص، مؤكدًا أن تركيا اتخذت العديد من الإجراءات التي أكدت صدق التوجه التركي لإعادة العلاقات مع مصر.

وأضاف أنه كانت هناك لقاءات على هامش عدد من القمم والمحافل الدولية تؤكد أن هذه القمة محصلة لجهد دبلوماسي مشترك لتصحيح العلاقات وبدء صفحة جديدة، وتعد قمة اليوم تدشن لعلاقات قوية في مجالات عدة على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.

القمة المصرية التركية تدفع نحو آفاق جديدة

وعن التعاون الاقتصادي المرتقب بين مصر وتركيا، أردف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الثمار الاقتصادية للقمة المصرية التركية، التي عُقدت اليوم، جاءت كما كان متوقعا، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تدفع عمليات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المصري التركي هو تعاون استراتيجي، وأن اليوم هي صفحة جديدة بعد مرحلة من الإجراءات التمهيدية التي دامت لأكثر من 3 سنوات.