ناقد فني: فيلم «فوي فوي» يحقق شروط الوصول إلى الأوسكار

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني وأحد أعضاء لجنة ترشيح الفيلم المصري للأوسكار، إنَّ اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر، جاء بعد تحقيقه معايير الجودة، لأنه يناقش قضية تهم المُشاهد الأوروبي، وهي الهجرة غير الشرعية، لذا جرى اختياره من بين 33 فيلما كانوا مرشحين.

الهجرة غير الشرعية.. قضية عالمية

وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبه ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الهجرة غير الشرعية قضية عالمية، ما دفعنا لترشيح الفيلم للمنافسة على جوائز الأوسكار من مصر، ونأمل أن تلفت القضية نظر صناع السينما في العالم.

شروط تصفيات دخول الفيلم للقائمة القصيرة للأوسكار

وأشار الناقد الفني إلى أن شروط تصفيات دخول الفيلم للقائمة القصيرة للأوسكار، تبدأ بعرضه في دور العرض الأمريكية لمدة أسبوع على الأقل، وتكتب عنه الصحافة الأجنبية، إضافة إلى ترشيحه في مهرجانات السينما في دول أخرى، وهذا ما تحقق في فيلم «فوي فوي فوي».

وأكد أن هناك مراحل تسويقية للأفلام يجب التركيز عليها للوصول إلى العالمية، إذ لم يصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار إلا عدد قليل من الأفلام العربية.