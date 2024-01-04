بعد 33 مليون جنيه إيرادات في شهرين.. «فوي فوي فوي» مهدد برفعه من دور السينما

حقق فيلم «فوي فوي فوي» إيرادات منخفضة بدور العرض بعد تحقيقه 33 مليون جنيه إيرادات خلال شهرين.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «فوي فوي فوي» حقق أمس 180 جنيهًا فقط، وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

منذ 16 أسبوعاً، تمّ طرح فيلم فوي فوي فوي وحظي الفيلم بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة منذ بداية عرضه بدور العرض.

أحداث فيلم «فوي فوي»

وتدور قصة فيلم «فوي فوي» حول الشاب «حسن» الذي يسعى للهجرة إلى الخارج ويقوم بدوره محمد فراج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.