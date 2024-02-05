ستيرلنج ك. براون يتوقع خسارة الأوسكار لصالح روبرت داوني جونيور: يستحقها

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم، عن حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها الـ96، والمقامة في 10 مارس المقبل على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وخلال الفترة التي تسبق الحفل ترتفع التكهنات حول فوز روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم «Oppenheimer»، وهو الفيلم الذي ترشح لـ13 جائزة.

جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد

ويتنافس أمام روبرت داوني جونيور على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، كلا من ستيرلينج ك. براون عن دوره في فيلم «American Fiction»، روبرت دي نيرو عن فيلم «Killers of the Flower Moon»، رايان جوسلينج عن دوره في فيلم «Barbie»، ومارك رافلو عن دوره في فيلم «Poor Things».

وبالرغم من ترشحه أمام داوني جونيور، إلا أن ستيرلنج ك. براون قال إنه لا يتوقع الحصول على جائزة الأوسكار هذا العام، موضحًا: «لا اعتبر عدم حصولي على الجائزة خسارة، ولكن سوف أحصل عليها في الوقت المناسب»، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابع: «سيفوز روبرت داوني جونيور بالجائزة، وهو يستحقها بشكل لا يصدق فهو ممثل رائع»، «وحقيقة أنني حصلت على فرصة للترشح معه ومع السيد روبرت دي نيرو وريان جوسلينج ومارك روفالو، تجعلني سعيد للتواجد معهم في فئة واحدة».