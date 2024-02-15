فيلم «الحريفة» يحافظ على صدارته في شباك التذاكر.. كم حقق من إيرادات؟

يواصل فيلم «الحريفة» بطولة نور خالد النبوي تحقيق النجاح الكبير منذ بداية عرضه في دور العرض، ففي آخر تقرير للإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، خلال تصريحات لـ«الوطن» حقق الفيلم 727 ألف جنيه، ليُحافظ على صدارته لشباك التذاكر.

إيرادات فيلم الحريفة لـ نور خالد النبوي

وينافس الفيلم بقوة بين عدد من الأفلام الأخرى المشاركة بدور العرض، ويحتل المركز الأول بين الأفلام الأخرى.

أبطال فيلم الحريفة

يشارك في فيلم الحريفة، نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وكزبرة، إضافة إلى نور إيهاب، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث الفيلم حول «ماجد» الذي تتعرض أسرته لأزمة مالية يضطر معها والده لنقله من مدرسة دولية إلى أخرى حكومية، ويواجه صعوبات من أجل التأقلم في حياته الجديدة، خاصة بعد انضمامه إلى فريق كرة القدم في المدرسة من أجل الفوز ببطولة محلية.