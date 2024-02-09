4 ملايين جنيه إيرادات شباك التذاكر خلال 24 ساعة.. «الحريفة» يتصدر القائمة

سجلت إيرادات شباك التذاكر خلال 24 ساعة نحو 4 ملايين جنيه، عن 12 فيلمًا يتسابقون في دور العرض، حيث تصدر القائمة اليومية فيلم الحريفة الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب والذي حقق مليون و800 ألف جنيه، أمس في شباك التذاكر، وجاء فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالمركز الثاني بإيرادات 986 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الإسكندراني يحتل المركز الثالث

وجاء في المركزين الثالث والرابع فيلمي أبو نسب والإسكندراني بإيرادات 403 آلاف جنيه و260 ألف جنيه على التوالي، وفي المركز الخامس فيلم أنف وثلاث عيون بـ156 ألف جنيه، وفي المركز السادس فيلم التجربة المكسيكية بـ122 ألف جنيه.

أفلام في مراكز متأخرة

وفي المراكز الأخيرة جاءت أفلام السيستم بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي بـ107 آلاف جنيه، وشماريخ بطولة أسر ياسين وأمينة خليل بـ 11 ألف جنيه، وفيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي وشيري عادل بـ 3 آلاف جنيه.

وتذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم ليلة العيد بطولة يسرا وريهام عبدالغفور، حيث حقق في شباك تذاكر السينما أمس، 716 جنيها فقط، ومهدد بالسحب ورفعه من جميع دور العرض.