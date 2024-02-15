الدفع بمعدات لسحب مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر (صور)

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، سحب مياه الأمطار المتراكمة من المناطق المتضررة بمدينة سفاجا، التي شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الدفع بسيارات سحب المياه

وتعرضت مدينة سفاجا، لأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بسيارات ومعدات بواسطة فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي، لمواقع تجمعات المياه لسحبها.

استمرار إعلان حالة الطوارئ

ومن جهته، أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ العمل يتم بنظام النوبتجيات طوال الـ24 ساعة، لحين انتهاء جميع أعمال سحب الأمطار، من كل المناطق المتضررة وإزالة آثارها.

وأضاف أنّ الشركة مستمرة في إعلان حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية.

وكانت مدن البحر الأحمر، قد شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، ولم تؤثر على سير العملية التعليمية.