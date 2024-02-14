موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين في شركة «مياه البحر الأحمر»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2023 للتعاقد على وظيفة مهندس، على أن يكون الموعد يومي 5 و6 مارس المقبل، طبقا للمواعيد المحددة لكل تخصص في مقر التدريب الخاص بالشركة.

موعد الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس 2024

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، عبر صفحتها على فيس بوك، المواعيد المقررة للاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2023 للتخصصات المطلوبة لوظيفة مهندس، كما يلي.

** يوم الثلاثاء 5 من شهر مارس 2024

- اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص كهرباء قوى تخصص كيمياء، من خلال كشوف الأسماء التالية.

** يوم الأربعاء 6 مارس 2024

- اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص ميكانيكا قوى تخصص ميكانيكا الإنتاج والتصميم الميكانيكي تخصص ميكاترونكس، من خلال كشوف الأسماء التالية.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف 2024

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر عبر المنشور، الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة، كما يلي.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاما في 2023-9-11.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها.

- الشركة غير ملتزمة بتوفير سكن.

- ألا يكون المتقدم سبق له العمل في الشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.