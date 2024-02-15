قصة مسلسل مسار إجباري.. صناع العمل يكثفون التصوير للحاق بموسم رمضان 2024

يواصل الفنان عصام عمر بالتعاون مع الفنان أحمد داش تصوير مسلسل مسار إجباري الذي يُعرض في شهر رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة.

تفاصيل قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، إذ أنَّهما في مقتبل العمر وعكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفان أنّهما شقيقين بعد أنَّ كشف لهما والدهما عن السر الذي ظل دائماً يحاول التستر عليه، على الرغم من أنَّ كلا منهما مختلف عن الآخر.

ويكثف صناع العمل التصوير من أجل سرعة تسليم الحلقات إلى القنوات، قبل بداية الماراثون الرمضاني، إذ أنّه يعتبر العمل الأول الذي يجمع بين أحمد داش وعصام عمر للمرة الأولى.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومعالجة درامية باهر دويدار، من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، من إخراج نادين خان، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة .