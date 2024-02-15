تداول 23 ألف طن و922 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة سفينتان وتم تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 922 شاحنة و64 سيارة، وشملت حركة الواردات 8 آلاف طن بضائع، 450 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15 ألف طن بضائع، 472 شاحنة و23 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر 3 سفن هي الحرية، دليلة والرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن هي ANEMOS، أمل، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس.

وأضافت هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم تداول 1900 طن بضائع و277 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1851 راكبا بموانيها.