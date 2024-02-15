تفاصيل إنشاء المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام BOT

قالت مصادر في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لـ«الوطن»، إنّ الشركة طرحت بالفعل مشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام (BOT) للبيع بنظام المزايدة الدولية العامة بالمظاريف المغلقة.

المنطقة الاستثمارية بحرم مطار شرم الشيخ الدولي

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، النابعة لوزارة الطيران المدني، مشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام (BOT)، ووجهت الشركة المصرية للمطارات إلى المزايدة، الدولية العامة بنظام المظاريف المغلقة، لكل المستثمرين والشركات ذوي الخبرة في مشروعات مماثلة للتقدم بعروضهم الفنية والمالية المشروع إنشاء واستغلال المنطقة الإستثمارية بحرم مطار شرم الشيخ الدولى، شمال شرق مطار شرم الشيخ الدولى على طريق السلام شاملا: «الإنشاء، والإدارة، والتشغيل، التسويق، والصيانة»، على أن تكون شركات ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وحسن سمعة وخبرة متميزة في إدارة الإستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية المنشآت السياحية - المطاعم والكافيتريات والفنادق - المنتجعات السياحية والملاهي - المنشآت الترفيهية - المولات التجارية - الأنشطة المثيلة.

كراسة الشروط والمواصفات

وأعلنت الإدارة العامة للمشتريات والعقود المالية النابعة للقطاع التجاري بالشركة أنّه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الحزمة المشروعات أعلاه إبتداء من اليوم 15 من فبراير، وتنتهى في 28 مارس المقبل 2824 ويتم تقديم طلب الشراء وسداد مبلغ 2000 فقط ألفان دولار أمريكي لا غير، غير قابل للاسترداد على عنوان الشركة المصرية للمطارات القطاع التجاري الإدارة العامة للمشتريات والعقود المالية، بطريق المطار أمام مبنى وزارة الطيران المدني.

وأوضحت أن قيمة التأمين الإبتدائى للإشتراك بالعملية، 50 ألف دولار فقط لا غير، ويتم تسليم العطاءات بمقر الشركة المصرية للمطارات يوم 10 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة على أن يتم فتح العطاءات في اليوم نفسه، بحضور ممثلي الشركات المتقدمة، وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد تقدم العطاءات في مظروفين «فني - مالي» وذلك طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات (مسلسل بالأرقام).

وأعلنت الشركة أنه يكمل هذا الإعلان كراسة الشروط والمواصفات ولائحة الشراء والبيع بالشركة المصرية للمطارات.