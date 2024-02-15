رابط التقديم على وظائف مسابقة الأوقاف 2024.. متاح الآن من هنا

طرحت وزارة الأوقاف رابط التقديم على وظائف الأوقاف 2024، في عدد من التخصصات بإجمالي 2000 وظيفة للأئمة والعمال، بواقع 1000 وظيفة للأئمة و1000 وظيفة أخرى للعمال، حسبما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

ويمكن الدخول للتقديم على رابط مسابقة الأوقاف 2024، من خلال الضغط «هــنا»، إذ يدخل المتقدم على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويبدأ في تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على وظائف الأوقاف 2024.

رابط وظائف مسابقة الأوقاف 2024

وجاءت التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف مسابقة الأوقاف 2024 كالتالي:

- كلية الشريعة.

- كلية أصول الدين.

- كلية اللغة العربية.

- كلية القرآن الكريم.

- كلية الدعوة الإسلامية.

- كلية الإعلام جامعة الأزهر.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

- كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.

- كلية التربية جامعة الأزهر شعبة «الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية».

شروط وظائف الأوقاف 2024

ويشترط للمتقدمين على وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024 توافر بعض الشروط، من بينها أن يكون سن المتقدمين في المسابقة لالأئمة أو العمال 40 عامًا بدلاً من 35 عاما، وكذلك أن يكون حاصل على تقدير مقبول بحد أقل، كما يمكن لأصحاب المؤهلات الأقل من المتوسط، التقديم في وظائف العمال.

تفاصيل وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024

وعن فرص العمل المتاحة في وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024، فهي كالتالي:

وظائف إدارية «مدير عام، مدير إدارة، موظف إداري».

وظائف فنية: «إمام، خطيب، مُؤذن، قارئ قرآن، مُحفظ قرآن».

وظائف خدمية: «عامل، حارس».