عادة خطيرة تفعلها يوميا تسبب عرق النسا.. احذرها

قد تضطر أحيانًا إلى الجلوس لفترة طويلة بسبب طبيعة عملك، لكنها عادة خاطئة تضر الصحة على المدى الطويل، لذا يجب الانتباه جيدًا والحرص على تجنب هذا الأمر، حتى لا يصاب الشخص بانزلاق الغضروف المؤدي إلى عرق النسا.

الدكتور محمود عبدالله استشاري جراحة العظام، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أن الجلوس لفترة طويلة دون حركة من العادات الخاطئة، التي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، سواء كان في المنزل أو العمل، إذ يؤدي الجلوس إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي في أسفل الفقرات.

ماذا يحدث عند حدوث الانزلاق الغضروفي؟

وأوضح أن الانزلاق الغضروفي هو «الديسك» بين الفقرات، ويؤدي إلى حدوث ألم شديد، بمجرد خروجه من مكانه: «الديسك ممكن يتزحزح ملليميترات، فيحصل ألم في الضهر».

يؤدي الانزلاق الغضروفي إلى عرق النسا

يعمل الانزلاق الغضروفي على الضغط في الأعصاب يمين أو يسار، ما يصيب الشخص بمرض عرق النسا، وهو ألم شديد يبدأ من الفخذ، حتى يصل إلى القدمين، وتأخير علاجه بالوقت المناسب، يسبب ضمور العصب المضغوط، وفي هذه الحالة يصعب علاجه، واستحالة عودة الشخص لصحته كما كان: «عرق النسا بيبقى ألم من أول الفخد لحد ما يوصل للرجلين، ولو فضل فترة طويلة ومتعالجش صح، يعمل كوارث تانية»، حسب حديث استشاري جراحة العظام.

طريقتان لعلاج عرق النسا

يمكن علاج عرق النسا بعودة الانزلاق الغضروفي إلى مكانه من خلال طريقتين، اللجوء إلى العمليات الجراحية في الحالات المتأخرة التي لا تستجيب للعلاج الطبيعي الذي يستخدم في الحالات المبكرة، بهدف تقوية عضلات البطن، والتي تعمل على شد الغضروف، وعودته إلى مكانه.

لا يستحب الجلوس لفترات طويلة

وشدد على أنه لا يستحب الجلوس لفترات طويلة، لأنها تسبب مشكلات صحية متعلقة بالغضروف، على مستويات مختلفة: «ومن الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها، الوزن الزيادة، وبلاش نشيل حاجة تقيلة».