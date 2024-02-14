أماكن معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الجيزة

انتهت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرفة التجارية من وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح منافذ أهلا رمضان 2024 غدا بجميع مناطق وأحياء ومراكز وقرى ومدن المحافظة.

تخفيضات معرض أهلا رمضان 2024

وكشفت محافظة الجيزة عن أنه سيتم طرح السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من كل المحافظة، والوصول إلى جميع المواطنين بالتنسيق مع أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة.

منافذ معارض أهلا رمضان في الجيزة 2024

تستعرض «الوطن» جميع معارض أهلا رمضان 2024 لخدمة سكان محافظة الجيزة كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: 11 مجمعا استهلاكيا في شارع 6 وشارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي بولاق الدكرور: 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- مركز منشأة القناطر: 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدة المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوات والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.