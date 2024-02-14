معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة المنوفية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة المنوفية، مع تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوفر المعارض في جميع مدن وقرى المحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة المنوفية

وأكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّ معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة المنوفية، يتضمن تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من المعارض، التي افتتحت خلال الأيام الماضية، وباقي المعارض ستفتتح في الموعد الرسمي في 15 فبراير الجاري.

وقال أحمد صلاح أحد البائعين المشاركين في المبادرة بمركز تلا، وكريم سعد من مركز شبين الكوم، إنّ أسعار السلع الأساسية تتوفر بأسعار مخفضة، وتشهد المعارض إقبالًا وزحامًا شديدًا منذ افتتاحها.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان بالمنوفية

1- السكر: يتوفر سكر مدعم من التموين بسعر 27 جنيهًا للكيس الواحد .

2- الزيت: تتوفر جميع أحجام وأنواع زيت الطعام وتتراوح بين 45 و400 جنيه.

3- الأرز: يتوفر الأرز داخل معارض أهلًا رمضان بسعر 28 جنيهًا للكيلو الواحد.

4- المكرونة: تتوفر أكياس مكرونة بسعر يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، وكذا مكرونة فرط الكيلو بـ23 جنيهًا.

5- الفول المعبأ: يتوفر الفول بأسعار تتراوح بين 35 و50 جنيهًا.

6- الجبن المعبأة: تتوفر جميع أنواع الجبن المعبأة بأسعار تتراوح بين 10 و75 جنيهًا.

7- الألبان: تتوفر الألبان المعبأة بأسعار تبدأ من 16 وحتى 38 جنيهًا.