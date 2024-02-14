محافظ أسيوط يعلن افتتاح 25 منفذا لمعارض أهلا رمضان.. اعرف الأماكن

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فتح 25 منفذًا لمعارض «أهلاً رمضان»، بمراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع ومحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في إطار المتابعة المستمرة والدعم المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

فتح 25 منفذا لمعارض «أهلاً رمضان» في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صحفي، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لزيادة عدد المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغائية والسلع المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مؤكدًا على ضرورة التشديد والرقابة على الأسواق للإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين ومجابهة كافة أشكال الاحتكار.

وأكد علي تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة «خليك إيجابي» التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وضبط الأسواق.

تجهيز 25 معرضا

ولفت المحافظ إلى إنه تم تجهيز 25 معرض ومنفذ للافتتاح ابتداءً من الغد 15 فبراير بكافة المراكز والأحياء منهم:

11 منفذ تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز

و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز

و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية ومنفذ بميدان المجذوب) ومعرض بمدينة أسيوط الجديدة

بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل «جمعيتي» ومنافذ «أمان» ضمن مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.