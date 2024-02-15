«السياحة»: توفير مقابل خدمات الطوافة للحجاج بمنى وعرفات على رأس أولوياتنا

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ توفير المبالغ المالية اللازمة لدفع قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات من حيث قيمة استئجار الأراضي وخدمات الطوافة، هي أولوية الوزارة في الوقت الحالي.

قيمة تعاقدات الأرض وخدمات الطوافة بمنى وعرفات

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّ قيمة المبالغ المخصصة لحجز الأراضي التي ستقام عليها مخيمات الحجاج المصريين بمنى وعرفات فضلا عن خدمات الطوافة تقدّر بنحو 4 آلاف ريال سعودي للحاج الواحد بالبرامج الاقتصادية وبنحو 7 آلاف ريال سعودي للحاج ببرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، لافتا إلى أنّ المساحة المخصصة لحجاج العالم بمخيمات مشعر منى ستكون أقل من العام الماضي.

سيارات لنقل الحجاج كبار السن من مكة إلى منى

وأشار إلى أنّ المساحة المخصصة للحاج المصري داخل المخيم الواحد بمشعر منى تبلغ نحو 60 سنتيمترا مربعا، موضحا أنّ العديد من شركات السياحة ستوفر هذا العام وسيلة مواصلات لنقل حجاجها من كبار السن والنساء من مكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم إعادتهم من جديد ليتجنبوا التكدس بالخيام حال إقامتهم بها.

ولفت عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إلى أنّ اللجنة تؤجل حاليا دفع قيمة تعاقدات مساكن الحجاج بمكة والمدينة المنورة لعدم البدء حتى الآن في إجراءات معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج.