تراجع تاريخي في أسعار الحديد خلال أسبوع

شهدت أسعار الحديد تراجعا تاريخيا خلال تعاملات الأسبوع الحالي ليخسر سعر طن الحديد نحو 10 آلاف جنيه، بعد التراجع القوي الذي تعرض الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد في مصر

وترصد الوطن خلال السطور التالية، أسعار الحديد في مصر، بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

سعر طن حديد العشري

سجل سعر طن حديد العشري، 49 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، بتراجع يقدر بنحو 10 آلاف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي

فيما جاء سعر طن حديد المراكبي اليوم 42920 جنيها، بتراجع قيمته 5330 جنيها.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر طن حديد عز اليوم 55512 جنيها، بتراجع قيمته 996.44 جنيه، عن أسعار الأسبوع الماضي.