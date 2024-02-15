وزارة الشباب تدرب فتيات القليوبية على صناعة الشموع بمبادرة «حرفتك - مهنتك»

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ مبادرة «حرفتك - مهنتك» لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.

رعاية وزارة الشباب لمبادرة «حرفتك- مهنتك»

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنه في إطار رعاية الوزارة لمبادرة «حرفتك- مهنتك»، نفذ مركز شباب 15 مايو بمحافظة القليوبية، ورشة حرفية لتعليم صناعة الشموع، لتدريب الفتيات على المواد المستخدمة، وكيفية استخدام القوالب للتشكيل، واختيار الزيوت العطرية المناسبة.

أضافت الوزارة أن مبادرة «حرفتك - مهنتك» تأتي في إطار استهداف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشياً مع الاستراتيجية القومية، ولتعزيز قدرات الفتيات والسيدات وتزويدهن بالمهارات اليدوية، ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي.

تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أهمية المبادرة تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة، نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ مشروعات وأنشطة في جميع المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية لنش القيم الإيجابية والإنسانية بين أوساط الشباب والنشء في ضوء استراتيجية بناء الإنسان.