«حرفتك مهنتك».. شباب الشرقية يتطوعون لتطوير مراكز الشباب في القرى الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فعاليات البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجًا، والقيام بدهانات سور مدخل الإدارة والمركز، تحت شعار «حرفتك.. مهنتك».

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، في بيان، إنه جرى إطلاق البرنامج التطوعي المجتمعي خلال الفترة من 3 حتى 5 يناير، بمركز شباب مدينة كفر صقر، التابع لإدارة شباب كفر صقر بمحافظة الشرقية، بمشاركة 30 شابا وفتاة.

مبادرة حرفتك مهنتك في مراكز شباب الشرقية:

وتابع أن أعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة كفر صقر دشنوا مشروع خدمة عامة تطوعية، لعمل دهانات سور مدخل الإدارة والمركز، مشيرًا إلى أن مبادرة «حرفتك.. مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، والبرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجًا، لأندية تطوع الفتاة والمرأة، بجميع مراكز الشباب.