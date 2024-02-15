ممر شرفي لمعلمتين بعد بلوغهما سن المعاش.. خير قدوة للطالبات

لم تكونا بالنسبة إليهن مجرد معلمتين فقط، إذ حرصتا على التعامل مع الطالبات كأنهن بناتهما، وزرعتا فيهن الأخلاق الحسنة والتفوق الدراسي، لتفاجئ طالبات مدرسة باروط الثانوية التجارية، معلمتان، بتنظيم ممر شرفي تعبيرا منهن عن عرفانهن وتقدريهن لهما.

طالبات مدرسة باروط الثانوية التجارية للبنات في محافظة بني سويف، نظمن اليوم، ممرًا شرفيًا بالاشتراك مع أسرة التدريس، لجاكلين عزيز ونهلة سيد كبير معلمي المواد التجارية، بعد بلوغهما السن القانونية للمعاش، وقدمن لهما الورود، وسط حالة من البهجة والسرور، سيطرت على جميع العاملين في المدرسة والطالبات.

ممر شرفي لمعلمتين في بني سويف

الطالبات، استقبلن المعلمتين في طابور الصباح، بالتصفيق الحار حاملين لافتة عليها صورتهما، تقديرًا لهما على قدمتاه خلال فترة عملهما بالمدرسة، فيما ألقت المدرسة، كلمات الترحيب والثناء، شكرًا لهما.

مدير المدرسة: المعلمتان كانتا خير قدوة للطالبات

واصطفت الطالبات والمعلمون بالممر، في مشهد مبهج، اعترافًا منهم بفضلهما خلال سنوات عملهما التي قضيناها بين الطلاب، في حضور محمود هنداوي مدير المدرسة، الذي قال إنّ المعلمتين كانتا نموذجًا للعطاء والعمل، ومثالًا للانضباط والاجتهاد والقدوة بين الطالبات، فيما عبرت المعلمتان عن سعادتها البالغة وشعورهما بالفخر والاعتزاز، بما شاهدتاه وقدمه لهما طالبات وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.