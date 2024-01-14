أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 30%

تستعد الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقليوبية، لإعداد خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية، والمقرر أن تنطلق منتصف شهر فبراير المقبل، على أن تغطي كل أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والأحزاب ومراكز الشباب ومديرية التموين.

وأكدت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يجري اختيار الأماكن المناسبة لإقامة المعارض في المدن الكبرى وعواصم المراكز، وفق ما أعلنته وزارة التموين، موضحة أن المعارض تبدأ 15 فبراير المقبل وتستمر حتى عيد الفطر المبارك.

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وأوضح الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة القليوبية التي تشارك في إقامتها الغرفة التجارية، ستكون في شارع فريد ندا ببنها، ومعرض ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بجانب معارض في مدن الخانكة وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية، بالإضافة لإقامة عدد من المعارض الأخرى بالتنسيق مع مراكز الشباب والرياضة والتموين.

تخفيضات أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وقال رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن»، إن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية ستقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الرئيسية واحتياجات شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، موضحا أن هذه المعارض تأتي استكمالا لمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار بعض السلع 25%، في إطار إعلاء مصلحة المواطن، وهو الهدف الرئيسي من مبادرة الحكومة لضبط أسعار السلع.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية تأتي في إطار تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يساعد في خفض الأسعار، مشيرا أن أهم السلع التي تشهد تخفيضات في المعارض هي السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة وياميش رمضان بنسبة 25%، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 15% في أسعار الدواجن والبيض سواء المحلي أو المجمد.