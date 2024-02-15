استقرار في أسعار السمك اليوم للمستهلك.. كم سعر البلطي الآن؟

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 15-2-2024 للمستهلك، حالة من الاستقرار النسبي في مختلف الأسواق، ومن ضمنها سعر كيلو البلطي الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين، إذ تتغير أسعار السمك بشكل يومي، كما أنها تختلف قليلا من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية أسعار السمك اليوم للمستهلك، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 15-2-2024، كالتالي:

- الجمبري وسط: الكيلو بـ234 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ177 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ417 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ223 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ190 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ120 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ150 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ116 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ123 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ242 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ110 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ94 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ62 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ78 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ109 جنيهات.