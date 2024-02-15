أسعار الذهب العالمية تتعافى بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

ارتفع سعر أوقية الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم، بشكل طفيف بعد سلسلة من الهبوط امتدت لـ6 جلسات متتالية دفعت الذهب إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بسبب تراجع مستويات الدولار بعض الشيء، بينما يبقى التركيز على البيانات الأمريكية اليوم.

الذهب يرفع اليوم بنسبة 0.2%

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 1996 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1995 دولار للأونصة، بعد أن انخفض الذهب وسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال جلسة الأمس عند 1984 دولار للأونصة.

كانت أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر فبراير بنسبة 2.1%، وهو في طريقه إلى تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، لتصبح بداية هذا العام سلبية بشكل كبير على أسعار الذهب العالمي.

تعافي أسعار الذهب اليوم

وتتعافى أسعار الذهب، خلال جلسة اليوم، نتيجة تراجع مستويات الدولار الأمريكي، الذي شهد انخفاض محدود خلال جلسة الأمس بنسبة 0.2% واليوم يتداول على تراجع محدود، لتظل تداولات الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر والذي سجله أمس.

وأكد نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، النهج الحذر لتخفيضات أسعار الفائدة التي دعا إليها الرئيس جيروم باول، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من تأخير الإجراء لفترة طويلة.

كما حذر عدد كبير من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي من أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة أعلى إذا ظل التضخم ثابتًا، وهو السيناريو الذي يبشر بالسوء بالنسبة للذهب؛ لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب.وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيادة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع الذهب للانخفاض بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.