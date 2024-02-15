لولا دا سيلفا: نريد الاستفادة من خبرة مصر في «COP27»

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنّ دخول مصر كعضو في منظمة بريكس فرصة لتعزيز دخول الدول النامية إلى هذه المنظمة، وهذا أمر مهم جدا لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ «COP 30» المقرر عقده في البرازيل خلال عام 2030.

وأضاف دا سيلفا خلال كلمته مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نحتاج إلى مساعدة مصر، خاصة عندما عقدت COP27 ونريد الاستفادة من خبراتها في هذا الشأن».

وتابع الرئيس البرازيلي: «هناك فرص سانحة لتنويع العلاقات مع مصر وتنويع المنتجات، ومصر الشريك التجاري التجاري الثاني لنا في أفريقيا، وقيم التبادل التجاري ملياري دولار، ويجب أن تكون هناك اتفاقية لتسهيل الاستثمار بين البلدين».

وأوضح: "وقعنا اتفاقيات في ميدان العلوم التكنولوجية والزراعة التي ستساهم في تنمية قطاعات استراتيجية في بلدينا".