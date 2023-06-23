لولا دا سيلفا: البرازيل على المسار الصحيح في مجال الطاقة

قال لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، إنّه يجب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2025، موضحًا: «أتمنى أن نشارك جميعا في جميع المناقشات المستقبلية، وكثيرون يتحدثون عن منطقة الأمازون، وهي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا، وهي مساحة كبيرة من الأراضي، ولدينا كذلك أمازونيا الاستوائية في الإكوادور، وننظم اجتماعا بين رؤساء كل تلك الدول المشتركة في منطقة حوض الأمازون».

وأضاف دا سيلفا خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «نتعاون على مجموعة من المشروعات في هذه المنطقة، وتعاوننا مع الكونغو وإندونيسيا والإمارات لتنفيذ الكثير من المشروعات، ولتنفيذ اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ، لكي نقوم بحماية البيئة».

300 صنف ونوع مختلف من النباتات والأشجار والحيوانات

وتابع: «في البرازيل، لدينا مساحات كبيرة من الأراضي التي يجب أن نقوم بحمايتها، ولدينا 300 صنف ونوع مختلف من النباتات والأشجار والحيوانات، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة الجريمة المنظمة التي تقوم بقطع الأشجار من الغابات ونحن نحاول منع مثل تلك الممارسات».

وأكد، ان البرازيل لديها فرص كثيرة متاحة في مجال الطاقة: «نحن على المسار الصحيح وسنلتزم بالتعهدات التي قدمناها، بخصوص مبدأ صفر إزالة الغابات بحلول عام 2050، ونعرف ان هناك 5 غابات كبيرة وضخمة يجب أن نعتني بها والتي تم الاعتداء عليها أخيرا».

وواصل: «نحن نشهد عالميا يزداد فيه الشرخ بين الأغنياء والفقراء ونعرف ان القوى والنفوذ يتمركز في الدول التي هي غنية في الأساس، ويبرز في هذا الصدد انعدام المساواة، وبالتالي، فإن علينا التطرق إلى كل هذه المسائل ويجب ان نولي أهمية لها».