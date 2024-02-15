تعديل تركيب 3 قطارات مكيفة على خط «القاهرة – الإسكندرية – أسوان»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب القطارات أرقام 917 و2008 و2009 المكيفة على خط «القاهرة – الإسكندرية – أسوان» والعكس، موضحة أنَّه يجرى حالياً تطوير القطارات الإسباني المكيفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، إذ يتمّ التطوير لجميع العربات من الداخل والخارج.

تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة – الإسكندرية»

وأوضحت الهيئة في مستند رسمي، أنَّه اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، يتمّ تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة – الإسكندرية» بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة إسباني مطورة وعربة ثانية مكيفة إسباني مطورة وبوفية ذات 36 مقعدا و6 عربات مكيفة إسبانية مطوّرة وعربة قوى.

كما يجرى تعديل تركيب قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية – أسوان» بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة إسبانية مطوّرة وعربة ثانية مكيفة إسبانية مطورة وبوفيه ذو 36 مقعدًا و6 عربات مكيفة إسبانية مطوّرة وعربة قوى.

تعديل تركيب قطار رقم 2009 مكيف

كما يتمّ تعديل تركيب قطار رقم 2009 مكيف «أسوان – القاهرة» اعتباراً من يوم 2 مارس المقبل، بتركيب جرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة إسباني مطورة وعربة ثانية مكيفة إسباني مطورة وبوفية ذات 36 مقعد و6 عربات مكيفة إسباني مطورة وعربة قوى.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ التعديل يأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة بصفة مستمرة قبل خروجها على القضبان.