رمضان 2024.. أحمد فتحى يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال في جودر

يواصل أبطال مسلسل جودر للنجم ياسر جلال، التصوير داخل لوكيشن العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لخوض السباق الرمضاني المقبل.

مشاركة أحمد فتحي في جودر

وأوضح الفنان أحمد فتحى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية «مسرور» ضمن أحداث العمل، واستكمالا للأعمال الأسطورية التي قدمها مثل دور عفريت مصباح علاء الدين في فيلم «الحرب العالمية التالتة»، مشيرا إلى أنه استمتع بتجربته مع الفنان ياسر جلال والحقبة الزمنية التي تدور حولها الأحداث.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، سامية طرابلسي، سامي مغاوري، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.