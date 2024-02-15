البنك الأهلي: 415 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة في البنك الأهلي المصري عن وصول حصيلة الشهادة البلاتينية مدة العام إلى 415 مليار جنيه حتى الآن.

وتعد الشهادة البلاتينية مدة العام الأعلى عائد في تاريخ القطاع المصرفي، جرى طرحها منذ بداية شهر يناير الماضي من قبل البنك الأهلي المصري، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويا يصرف شهريا.

إمكانية شراء الشهادة

ويتيح البنك الأهلي إمكانية شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، وإصدار بطاقات ائتمانية.

والعائد على الشهادة البلاتينية ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ الاحتساب من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

ويوفر البنك الأهلي المصري إمكانية شراء الشهادة عن طريق الإنترنت البنكي، أو التطبيق الخاص بالبنك، أو من خلال فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.