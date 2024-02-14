هل تطرح البنوك شهادات جديدة بعائد 30%؟.. اعرف التفاصيل

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، تقديم العديد من المنتجات البنكية التي تساعد المواطنين على استثمار مدخراتهم والحفاظ عليها في ظل ارتفاع معدلات التضخم، من بين هذه المنتجات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 27%

وبعد أن قام أكبر بنكين في مصر «الأهلي المصري وبنك مصر»، بطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 27%، ومن المتوقع أن يتم طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 30% وفقا لخبراء مصرفيون.

طرح شهادات جديدة بعائد 30%

وطالب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، بطرح البنوك شهادات 30%، لضبط أسعار الذهب.

تأثير جيد للشهادات على الأسواق

وأكد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريحات ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، أن طرح شهادت بعائد 30%، سيكون لها مردود إيجابي، وتأثير جيد على ضبط الأسواق.