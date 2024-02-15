«صحة المنيا»: الكشف على 1627 حالة خلال قافلة طبية في أبو قرقاص

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مواصلة تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

كشف طبى على 1627 حالة بالمنيا

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، فى تقرير رسمي، ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، على مدار يومى 12 و 13 من فبراير الجاري.

وأوضح أنه القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى على 1627 حالة، وصرف الأدوية الخاصة بها، وإجراء الفحوصات اللازمه لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات.

وشملت الفخوصات 336 حالة جراحة، 428 حالة أطفال، 374 باطنة، 85 نساء، 76 أسنان، 128 جلدية، 160 أنف وأذن، 40 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحى

و أشار "حسنين" إلي أنه تم إجراء 213 تحليلا متنوعا منها 9 حالات موجات صوتية و 8 حالات اشعة عادية و 98 كشف مبكر للضغط والسكر ، و 10 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 143 مترددا .