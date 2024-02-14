تقديم خدمات طبية لـ250 مريضا ضمن قافلة في المنيا

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بالتعاون مع جمعية الأورمان في تنظيم قافلتين طبيتين، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا شهر فبراير، استهدفا تقديم الدعم الطبي لـ250 مريضا، بقريتي الجزائر والسرارية بمركز سمالوط، وقرى شمس الدين وعزبة دكتور عبدالرازق وعزبة العرب بمركز بني مزار.

الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلتين ضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك، وعمل تحاليل لـ 54حالة.

إجراء التحاليل الطبية اللازمة بالمجان

وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية بجانب تنظيم القوافل الطبية، ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية في المنيا والقاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.