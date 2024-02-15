حكاية إمبراطورية ميم بقلم إحسان عبدالقدوس.. مسلسل خالد النبوي يعيد القصة لأصلها

استمرارًا لمسلسلات الأسرة تقدم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني 2024، مسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحة، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة، عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وهي إحدى القصص داخل مجموعة «بنت السلطان»، التي صدرت عام 1965، وتضم 33 قصة قصيرة.

قصة إمبراطورية ميم

القصة تحولت من قبل إلى فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، مع معالجة مختلفة من بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، وعدد من الوجوه الشابة حينها في عام 1972، وأعدّها للسينما الكاتب نجيب محفوظ مع المخرج حسين كمال، قبل أن تعود من جديد بمعالجة عصرية بقلم السيناريست محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة ضمن دراما رمضان.

تفاصيل قصة إمبراطورية ميم

تدور قصة إمبراطورية ميم التي كتبها إحسان عبدالقدوس حول رجل يفني العمر من أجل أبنائه الستة، ويدعى هذا الأب محمد مرسي، وأسماء أبنائه تبدأ كلها بحرف الميم ليكون إمبراطورية بأسرته التي تعد جزءًا من كيانه، ويفاجأ بعد 25 عامًا من تربيتهم أنهم يريدون الخروج عن ثوب القيود الذي يضعهم فيه، إذ يواجهون عدم توافق الرغبات بسبب الحلقة المفقودة بين الجيلين، وتستمر الأحداث حتى يدعو الكاتب إلى تأسيس علاقة أسرية قائمة على الحب والحرية.

مسلسل إمبراطورية ميم

وتعيد الشركة المتحدة القصة من جديد بإعادة إنتاج مسلسل يناقش قضية اختلاف الأجيال بما يتوافق مع مقتضيات العصر، وقصة المسلسل تتمثل في الأب الذي يطالبه أولاده بتنظيم انتخابات ليتم اختيار حاكم للبيت، والمزيد من الأحداث المشوقة، وتحدي الظروف التغلب على الأزمات، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، خلال شهر رمضان.