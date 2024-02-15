بوستر جديد لـ نيللي كريم بطلة مسلسل فراولة.. يعرض على قناة on drama

أعلنت قناة on drama عن البوستر الدعائي الجديد لمسلسل فراولة، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، إذ أنّ أبطال العمل يواصلون تصوير المسلسل الدرامي.

البوستر الرسمي لـ مسلسل فراولة

ونشرت القناة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» أصحبته بتعليق على البوستر قائلة: «انتظروا النجمة نيللي كريم ومسلسل فراولة في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة».

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، يحكي قصة فتاة تدعى فراولة وهي ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفًا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تجلب الطاقة الإيجابية والمال والسعادة.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.