«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الأوضاع في غزة ما زالت على حالها باقتحامات متتالية لجميع أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مدينة منها أريحا ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وغيرها من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير: «نتحدث عن الخراب والتدمير الذي عاثت فيه قوات الاحتلال لمطبعتين في مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة لشاب فلسطيني إثر هذا الاقتحام واندلاع المواجهات».

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بتونيا في رام الله، ثم اندلعت مواجهات بالمكان، وجرى اعتقال 20 فلسطينيا من بينهم أسرى سابقون بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 740 فلسطينيا على الأقل من مجمل الضفة الغربية.