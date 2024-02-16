تقارير عالمية: زيادة إنتاج النفط في مصر خلال 2023

شهد إنتاج مصر من النفط خلال عام 2023 مكاسب إضافية في الصحراء الغربية وسيناء ودلتا النيل، حيث ركزت شركات النفط العالمية على الاستثمار في النفط والزيت الخام بشكل أكبر.

إنتاج النفط في مصر يصل لأعلى مستوى

وقالت وكالة «مييز» العالمية العاملة في مجال أبحاث وتقارير البترول والغاز في الشرق الأوسط، إن إنتاج مصر من النفط ارتفع للعام الثاني على التوالي لعام 2023، بنسبة 0.2% فقط، ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 576 ألف برميل يوميًا.

وتعمل وزارة البترول بشكل كبير على زيادة إنتاج الزيت الخام خلال الترة الماضية، وسعت الوزارة لتوقيع حوالي 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً، حيث تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وتأني اول خطوات ذلك في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكان من ضمن الطرق التي اتخذتها الوزارة لزيادة الإنتاج وزيادة أعداد الآبار المنتجة على أراضيها، طرح المزايدات على المناطق التي كشفت الأبحاث والمسوحات عن توفر المنتجات البترولية فيها وذلك من خلال مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.

طرح أول مزايدة للحقول المتقادمة

كما تم الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية لتنمية الحقول المتقادمة بمنطقة خليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضي.