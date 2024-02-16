أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. تراجع جديد

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، اليوم الجمعة 16-2-2024، في السوق المحلية في حين تراجعت أسعار الدواجن الحمراء 3 جنيهات للكيلو، ليسجل السعر 104 جنيهات بدلا من 107 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الحمراء

وجاءت أسعار الدواجن الساسو منخفضة «الحمراء» لتسجل 104 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، 93 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل للمستهلك بـ 100 إلى 105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.