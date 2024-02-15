إصابة عامل بنزيف في المخ وكسور متفرقة نتيجة حادث تصادم بالوراق

أصيب عامل بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، بعد أن اصطدمت به دارجة نارية أثناء عبوره الطريق، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الوراق المركزي بوصول «رفاعي.ك»، 41 عاما، مصاب بنزيف بالمخ وشرخ بالجمجمة وكسور، والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به دراجة بخارية يقودها «مينا.ك»، 40 عاما، ما تسبب في إصابته، تم التحفظ على الدراجة البخارية وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.