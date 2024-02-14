«غرفة الجيزة» تبحث إزالة معوقات تجار المواد الغذائية

عقدت غرفة الجيزة التجارية، اجتماعًا مٌوسعًا مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية؛ للوقوف على المشكلات التي تواجههم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن بحث أفضل سبل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يشهد تكثيف الغرفة إقامة معارض «أهلاً رمضان»، لتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

طرح المعوقات التي تواجه تجار البقالة التموينية

وشهد الاجتماع الذي ترأسه وائل ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، طرح كافة المعوقات التي تواجه تجار البقالة التموينية والمواد الغذائية التي جاء أبرزها تعامل عدد من الجهات الرقابية من الأجهزة المحلية مع التجار التي تحتاج المزيد من الانضباط بحسب وصف عدد كبير من التجار.

وشارك في الاجتماع سرور الصباحي ومحمد هداية الحداد وعمرو مخيمر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فضلًا عن عمرو طعيمة نائب رئيس شعبة البقالة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

تصويب بعض ممارسات وتعاملات موظفي الجهات الرقابية

وأكد وائل ناصر، نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لتصويب بعض ممارسات وتعاملات موظفي الجهات الرقابية مع التجار وتحديدًا في مجالات المواد الغذائية الذين يمثلون الدعائم الرئيسية لمؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.